Власти предлагают меры для стабилизации цен на «борщевой набор»

До 2025-го планируется на 14% увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови до 108,3 га, сообщают «Известия».

Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. т продукции. Летом овощи из «борщевого набора» стали лидерами по подорожанию среди базовых продуктов. В числе причин называлась их нехватка и отсутствие необходимого количества хранилищ.

Одной из мер по снижению цен на овощи из «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) станет увеличение площадей под них. С предложением об их наращивании выступил Минсельхоз, соответсвующее письмо ведомства направлено в правительство 26 октября. Министерство отчиталось о выполнении поручения вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания в конце августа.

До 2025 года ведомство предлагает нарастить площади под овощи из «борщевого набора» до 108,3 тыс. га, что на 14% выше уровня 2020-го (94,7 га). При этом 60% новых площадей будут вводить из ранее неиспользуемых. Так, посевные под капусту планируют увеличить на 14,5% по сравнению с прошлогодним уровнем – до 34,7 тыс. га, под свеклу – на 8%, до 17,5 тыс. га, лук – на 12,7%, до 30,1 тыс. га, морковь – на 20%, до 26 тыс. га, картофель – на 7%, до 302,5 тыс. га.