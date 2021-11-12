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Без электричества остались дома в посёлках Маркова и Березовом

12 ноября  2021 года произошло отключение электричества в посёлках Иркутского района. Причина – ДТП на автодороге Берёзовый – Кузьмиха, где водитель  допустил наезд на опору линии электропередачи.

В результате  повреждения  опоры под отключение попали дома по следующим адресам Березовый:  5, 5а,6, 6а, 6б, 6б, переулок Архитекторов 1, 2, 3, 4, 11, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 19, 20/1, 20/2, 21, 21А, 23А, 25, 25А, 26, 26Г, 5158, 10416; поселок Маркова: ул. 50-летия Победы в квартале Белобородова; СНТ «Птица»:  62, 106, Берёзовая, 1.

Над  ликвидацией причин отключения работает  аварийно-восстановительная бригада Южных электрических сетей ОАО «ИЭСК», задействовано  4 единицы техники. Прогнозное время  восстановления электроснабжения  отключенных потребителей до  15:00, сообщает пресс-служба «Иркутской электросетевой компании».

Компания направила официальное обращение в адрес ГИБДД для принятия соответствующих мер в отношении виновного и взыскании компенсации ущерба.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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