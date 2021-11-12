Хоккеисты «Байкал-Энергия» подарили губернатору Иркутской области именную игровую майку

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с командой ХК «Байкал-Энергия» в преддверии матча чемпионата России. Перед матчем с казанским «Ак Барс-Динамо» губернатор Иркутской области поздравил игроков «Байкал-Энергии» с началом сезона, пожелал успехов и побед на Чемпионате России. Хоккеисты «Байкал-Энергии» в свою очередь подарили Игорю Ивановичу именную игровую майку.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Был тронут подарком спортсменов. Уверен, сегодня наши хоккеисты покажут отличный результат. У нас сейчас сильный состав, верю в победу команды. Надеюсь, что «Байкал-Энергия» не останется без призов этого турнира. Команда уже была серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, обладателем Кубка России. Это о многом говорит. «Байкал-Энергии» - удачи на льду и только победных матчей!

Несмотря на то, что матч проходил без зрителей, игроки чувствовали поддержку болельщиков и одержали безоговорочную победу.

Счет был открыт довольно быстро – гости забили на 4-й минуте. Хозяева смогли ответить на 19-й. Счет 1:1 держался до 33-й минуты, когда «Байкал-Энергия» забила гол и вышла вперед. После чего счет менялся каждые две минуты на 35-й, 37-й и 39-й минутах. Спустя четыре минуты мяч вновь оказался в воротах «Ак-Барса». В конце первого тайма гости реализовали пенальти. Счет первого тайма составил 6:2. Во втором тайме казанцам не удалось забить ни разу. «Байкал-Энергия» увеличила счет еще трижды: на 67-й, 73-й и на 84-й минутах. Итог встречи – победа «Байкал-Энергии» со счетом 9:2.

Матч с «Ак-Барсом» стал вторым в стартовавшем чемпионате, впереди у «Байкал-Энергии» выездные матчи. Высокие результаты показала молодежная команда «Байкал-Энергия-2» на проходившем в Кемерово Кубке Волкова, где команда вышла на второе место турнирной таблицы и завоевала серебро. Отметим, что более 15 лет команду поддерживает. Отметим, что En+ Group поддерживает хоккейный клуб «Байкал-Энергия» уже более 15 лет. Инициатором развития этого направления и поддержки хоккейного клуба стал основатель компании Олег Дерипаска.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора компании En+ Group отметила:

– Хоккей с мячом – традиционно популярный вид спорта в регионе. Именно поэтому En+ Group все эти годы выступает генеральным спонсором главной команды Иркутской области «Байкал-Энергия». Важная задача также - дать возможность любому ребенку добиться успехов в спорте: в отделении подготовки, включающем в себя школу по хоккею с мячом и шесть подшефных кортов, обучаются хоккею с мячом более 300 детей, каждый из них получает шанс для дальнейшего роста и развития спортивной карьеры, в том числе в составе команды «Байкал-Энергия».