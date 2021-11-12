РУСАЛ обеспечил Тайшетский медицинский центр помощи и спасения кислородом

Новая кислородная станция для Тайшетского медицинского центра помощи и спасения введена в эксплуатацию. Она в несколько раз мощнее предусмотренной по проекту и способна производить 580 литров кислорода в минуту. Стоимость трех кислородных станций, введенных в эксплуатацию в ноябре в медицинских центрах в г. Тайшете, г. Шелехове и п. Таежный Красноярского края, составила более 90 миллионов рублей, рассказали SIA.RU в пресс-службе Русала.

Медицинский центр помощи и спасения, построенный компанией РУСАЛ и переданный Тайшетской районной больнице в 2020 году, с момента открытия ежедневно оказывает помощь десяткам пациентов с Covid-19 и внебольничной пневмонией. Госпиталь принимает самых сложных пациентов, которым необходим дополнительный кислород. В пиковые моменты потребление кислорода в отделении достигает 670 литров в минуту.

Для бесперебойного снабжения боксов госпиталь по проекту оснащен автономной кислородной станцией, но в связи с новыми волнами заболеваемости потребовалось увеличить мощность оборудования. В компании РУСАЛ было принято решение выделить средства и в кратчайшие сроки закупить оборудование, доставить в медицинские учреждения, обеспечить его монтаж и запустить систему.

«С наступлением третьей волны заболеваемости потребность в кислороде начала увеличиваться с каждым днем. Нам приходилось подключать дополнительные криобаллоны к станции и использовать мобильные концентраторы. С поступлением нового оборудования критический вопрос снят, госпиталь в полной мере и даже с запасом обеспечен кислородом», – рассказал старший медбрат медицинского центра помощи и спасения Алексей Маркин.

Ранее, для предотвращения сложной ситуации с кислородом, компания РУСАЛ дополнительно подарила Тайшетской районной больнице шесть мобильных концентраторов, которые вырабатывают кислород для двух человек. Теперь их можно будет использовать в других отделениях больницы.

Тайшетский медицинский центр помощи и спасения, построенный по инициативе сибирского промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска, менее чем за год работы оказал помощь 1344 пациентам, которые успешно вылечились от Covid-19 или внебольничной пневмонии. Помимо инфекционных боксов это отделение районной больницы оснащено современным диагностическим оборудованием для проведения компьютерной томографии и бронхоскопии.