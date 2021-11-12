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Стартовала новогодняя рекламная кампания от АТБ «Пора дарить подарки»

С 1 ноября  во всех регионах присутствия Банка стартовала   рекламная кампания в поддержку кредита наличными. В этом году новогоднее продвижение проходит под слоганом  «ПОРА ДАРИТЬ ПОДАРКИ».

АТБ помогает делать самые желанные подарки к Новому году. Исполнить мечты можно с кредитом «Акционный» со ставкой от 5,5% годовых, сумма кредита до 300 тыс. рублей на срок от 13 до 24 месяцев. Поддержка реализуется в сети интернет, на телевизионных каналах и наружной рекламе.   Кредит «Акционный» доступен для всех текущих и новых клиентов банка. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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