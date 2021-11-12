Стартовала новогодняя рекламная кампания от АТБ «Пора дарить подарки»

С 1 ноября во всех регионах присутствия Банка стартовала рекламная кампания в поддержку кредита наличными. В этом году новогоднее продвижение проходит под слоганом «ПОРА ДАРИТЬ ПОДАРКИ».

АТБ помогает делать самые желанные подарки к Новому году. Исполнить мечты можно с кредитом «Акционный» со ставкой от 5,5% годовых, сумма кредита до 300 тыс. рублей на срок от 13 до 24 месяцев. Поддержка реализуется в сети интернет, на телевизионных каналах и наружной рекламе. Кредит «Акционный» доступен для всех текущих и новых клиентов банка.