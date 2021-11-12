Сотрудники РУСАЛа получат финансовую поддержку компании в реализации волонтерских проектов

РУСАЛ объявляет корпоративный конкурс волонтерских проектов «Вдохновляй и действуй», направленный на развитие идей внутрикорпоративного волонтерства, вовлечение активных сотрудников в волонтерское движение. На свою идею волонтерская команда может получить поддержку от компании до 50 000 рублей, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Конкурс направлен на развитие идей внутрикорпоративного волонтерства, вовлечение активных сотрудников в волонтерское движение, поддержку социальных инициатив в городах, где работают предприятия РУСАЛа и живут сотрудники компании. На победу могут претендовать проекты, направленные на работу корпоративных волонтеров с социально незащищенными слоями населения: людьми старшего поколения, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, людьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми из многодетных семей, детьми-сиротами. Кроме этого, получить поддержку могут и инициативы, посвящённые улучшению экологической ситуации.

Заявки принимают от сотрудников до 30 ноября, их будут оценивать региональные эксперты, победителей определит конкурсная комиссия на итоговой презентации финалистов в декабре 2021 года.

Конкурс для сотрудников проходит в рамках социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтёрства «Помогать просто», инициированной в свое время основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. С 2015 по 2020 годы по программе было поддержано 504 волонтёрских проекта на общую сумму 25,9 млн рублей. Программа включает также ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», конкурс проектов и масштабную акцию по озеленению и благоустройству «Зеленая волна», экологический марафон «День реки», а также программу развития корпоративного волонтерства компании РУСАЛ.