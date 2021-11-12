Альфа-Банк начал прием заявок по программе льготного кредитования под 3%

Альфа-Банк начал прием заявок по программе льготного кредитования на восстановление деятельности. До конца декабря предприниматели смогут получить льготный кредит на восстановление деятельности под 3% годовых.

Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, компании из сферы досуга, отдыха, развлечений и мероприятий – юридические лица и ИП. Список отраслей утвержден Правительством РФ.

Сумма льготного кредита зависит от численности сотрудников. Максимальный срок – полтора года. Причем в первые полгода не нужно платить ни проценты, ни основной долг. Дальше ставка составит 3%, если работодатель сохранит численность штата на уровне 90% с даты запуска программы.

«Альфа-Банк активно участвует во всех мерах господдержки предпринимателей. Льготный кредит с отсрочкой на полгода поможет бизнесу преодолеть финансовые трудности, вызванные новым локдауном, и сохранить штат сотрудников», — подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.