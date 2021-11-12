В октябре банк ВТБ продемонстрировал рекордные уровни рентабельности

Банк ВТБ (ПАО) (далее — Банк) публикует основные финансовые результаты по РСБУ за октябрь и десять месяцев 2021 года.

Михаил Коваленко, Старший вице-президент, Руководитель департамента учета и отчетности, отметил:

«В октябре Банк продемонстрировал рекордные уровни рентабельности. Благодаря значительному росту ключевых банковских доходов и улучшению качества кредитного портфеля, чистая прибыль Банка за период с января по октябрь увеличилась более чем в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 237,5 млрд рублей.

Банк ВТБ продолжает демонстрировать внушительную положительную динамику основных доходов, за 10 месяцев чистые процентные и чистые комиссионные доходы выросли на 28% и на 22% соответственно.

Прирост чистых доходов опережает рост расходов, несмотря на серьезное ускорение последних вследствие плановых инвестиций в технологическую трансформацию и улучшение клиентского опыта. Нам удается обеспечивать высокую операционную эффективность — соотношение расходов и чистых доходов по итогам 10 месяцев 2021 года составило 31,5%, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, а соотношение расходов к средним активам продолжает сохраняться на исторически низких для Банка уровнях, 1,1% по итогам 10 месяцев 2021 года.

Одновременно с отличными финансовыми результатами банк ВТБ показывает сильную динамику роста бизнеса, с начала года кредитный портфель вырос на 13%, при этом доля кредитов физическим лицам составила на конец октября 31%, увеличившись с начала года на 4 п.п.

Результаты отчетного периода подтверждают наши прогнозы и оценки и дают нам уверенность в достижении рекордных финансовых результатов в текущем году».

Доходы и прибыль

По итогам 10 месяцев 2021 года Банк продемонстрировал существенный рост прибыльности. Чистая прибыль за 10 месяцев текущего года составила 237,5 млрд рублей, в том числе в октябре 33,9 млрд рублей, увеличившись в 4,5 раза и в 212 раз соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые процентные доходы составили 493,3 млрд рублей и 51,9 млрд рублей за 10 месяцев и октябрь 2021 года соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 27,6% и 19,9%. Ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем кредитного портфеля Банка на фоне стабильной маржинальности бизнеса, которая достигается за счет дальнейшей оптимизации структуры фондирования и увеличения доли более доходных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле.

Чистые комиссионные доходы составили 127,0 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года и 10,3 млрд рублей за октябрь 2021 года, увеличившись на 22,4% и сократившись на 12,0% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Расходы на создание резервов под обесценение составили 79,9 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года и 1,6 млрд рублей за октябрь 2021 года, снизившись соответственно на 67,8% и 96,5% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение объема созданных резервов к совокупному кредитному портфелю по состоянию на 1 ноября составило 5,3% (5,2% на 1 октября и 5,3% на 1 января 2021 года).

Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 165,8 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года, увеличившись на 13,2% год к году. В октябре 2021 года расходы на содержание персонала и административные расходы составили 20,4 млрд рублей, увеличившись на 59,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Существенное ускорение роста расходов на содержание персонала и административных расходов является временным эффектом, идет в соответствии с планом и обусловлено календаризацией расходов на цифровую трансформацию.

Балансовые показатели

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 ноября 2021 года составили 18,8 трлн рублей, увеличившись на 15,1% за 10 месяцев 2021 года и сократившись на 1,4% за октябрь 2021 года на фоне укрепления курса национальной валюты.

Совокупный кредитный портфель составил 13,3 трлн рублей, увеличившись на 12,5% за 10 месяцев 2021 года и сократившись на 0,5% за октябрь 2021 года на фоне укрепления курса рубля. При этом розничный кредитный портфель продолжил расти на 28,1% и на 2,3% за 10 месяцев и за октябрь 2021 года соответственно, достигнув 4,2 трлн рублей. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 9,1 трлн рублей, увеличившись на 6,6% с начала года и сократившись на 1,7% за октябрь 2021 года.

Объем кредитов клиентов Среднего и малого бизнеса по банку ВТБ с начала года показывает уверенный рост: прирост с начала 2021 года достиг 12,8% (за октябрь прирост составил 1,3%, за сентябрь 0,8%).

В соответствии со стратегией развития банка ВТБ доля розничного бизнеса в совокупном кредитном портфеле Банка продолжает расти, увеличившись в октябре до 31,4% по сравнению с 27,6% на начало года.

Продажи кредитных продуктов физическим лицам за 10 месяцев 2021 года выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 43%, в т.ч. продажи кредитов наличными почти на 66%. При этом темпы роста снижаются, что в том числе связано с общерыночным трендом по росту процентных ставок.

Портфель ценных бумаг с начала года увеличился на 44,3% до 3,1 трлн рублей, снизившись на 1,5% за октябрь 2021 года в основном за счет отрицательной переоценки.

Средства клиентов по состоянию на 1 ноября 2021 года составили 16,2 трлн рублей, увеличившись за 10 месяцев на 19,3% и сократившись в октябре на 2,2% на фоне укрепления курса рубля.

Средства клиентов — юридических лиц составили 10,7 трлн рублей, увеличились на 26,5% с начала года, и сократившись на 3,5% на фоне укрепления курса рубля в октябре 2021 года. Рост остатков на текущих счетах юридических лиц с начала года составил 31,4%.

С начала года прирост объемов привлеченных средств клиентов Среднего и малого бизнеса на срочных и расчетных счетах достиг 14,6%. По сравнению с сентябрем, в котором наблюдалась нейтральная динамика, в октябре положительная динамика возобновилась — прирост составил 2,5%.

Средства клиентов — физических лиц составили 5,4 трлн рублей, увеличившись на 0,7% за октябрь и на 7,4% с начала года. Рост остатков на текущих счетах клиентов — физических лиц с начала года составил 15,9%, что способствовало оптимизации структуры фондирования.

Структура клиентских привлечений остается стабильной: 66,5% составляют средства юридических лиц, 33,5% — средства физических лиц.

Капитал и нормативы достаточности капитала

По состоянию на 1 ноября 2021 года общий регулятивный капитал Банка составил 1 844,8 млрд рублей, увеличившись на 0,2% за октябрь и на 12,1% с начала года преимущественно за счет заработанной прибыли и привлечения субординированных облигаций.

За 10 месяцев в регулятивный капитал первого уровня были включены выпущенные Банком субординированные облигации на сумму 163,9 млрд рублей, в том числе за октябрь на сумму 23,6 млрд рублей. Дополнительно в 2021 году в регулятивный капитал второго уровня были включены рублевые облигации, выпущенные Банком в 2020 году, на сумму 4,7 млрд рублей.

В структуре общего капитала по состоянию на 1 ноября 2021 основную часть составляет базовый капитал в размере 1 319,0 млрд рублей и основной капитал в размере 1 632,2 млрд рублей.

Базовый капитал за октябрь увеличился на 83,9 млрд рублей или на 6,8%, основной капитал за этот же период увеличился на 100,4 млрд рублей или на 6,6%, увеличение произошло в основном за счет включения в базовый капитал аудированной прибыли за 9 месяцев 2021 года.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 ноября 2021 года норматив Н1.0 (общий) составлял 11,66% (минимально допустимое значение — 8%), Н1.1 (базовый) — 8,33% (минимально допустимое значение — 4,5%), Н1.2 (основной) — 10,31% (минимально допустимое значение — 6%).

Значение норматива достаточности капитала Н1.0 за 10 месяцев увеличилось на 0,38 п.п. в основном за счет роста величины собственных средств (капитала), внесения изменений Банком России в методику расчетов нормативов достаточности капитала в части операций с физическими лицами и перехода на расчет операционного риска согласно Положению Банка России № 744-П. Переход на новый расчет операционного риска c отчетности по состоянию на 1 апреля 2021 года позволил Банку улучшить норматив достаточности капитала на 0.4 п.п.

Представленные выше неаудированные финансовые показатели Банка ВТБ (ПАО) представляют собой данные, сформированные на основании данных форм 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», а также данных оперативной управленческой отчетности, в части корректировок для публикуемых форм. Расчет нормативов достаточности капитала произведен на основании оперативных данных. Данные финансовые показатели являются предварительными и могут быть дополнены и изменены в процессе подготовки публикуемой отчетности Банка ВТБ (ПАО). В результате таких дополнений и изменений окончательные значения могут отличаться от представленных здесь предварительных финансовых показателей.