Банк «Открытие» предлагает новый «Кредит 5,9% каждому»

Банк «Открытие» запустил новый продукт для розничных клиентов — потребительский «Кредит 5,9% каждому». Теперь для всех заемщиков действует единая ставка 5,9%* годовых в течение всего срока кредитования.

Новый кредит можно оформить на сумму от 50 000 до 5 000 000 рублей, сроком от 2 до 5 лет, возможно досрочное погашение без комиссии. Получить деньги можно на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов. Рефинансирование доступно сразу для нескольких кредитов, что позволит клиенту существенно уменьшить долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей.

С «Кредитом 5,9% каждому» заемщик получает бесплатную дебетовую карту Opencard, расплачиваясь которой накапливает кешбэк и получаем возможность компенсировать им часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки.

Подать заявку на кредит можно в любом отделении банка «Открытие» либо онлайн — на сайте open.ru, а также в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». При принятии решения по заявке банк учитывает все доходы заемщика и может увеличить одобренную сумму кредита, если клиент укажет дополнительные источники заработка. Подтверждать дополнительный доход документами не требуется.

Для получения кредита не обязательно приходить в отделение банка — дебетовая карта с начисленной суммой кредита может быть доставлена в любое удобное заемщику место.

Оформить кредит или рефинансирование, а также ознакомиться с полными условиями можно на сайте банка.