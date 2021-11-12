Примсоцбанк предложил бизнесу помощь юристов при приобретении недвижимости

Примсоцбанк предлагает малому и среднему бизнесу юридическую помощь в процессе приобретения недвижимого имущества.

- Бизнес-ипотека от Примсоцбанка начинает пользоваться всё большей популярностью у индивидуальных предпринимателей. Это и неудивительно, ведь её большим преимуществом является то, что недвижимость можно приобрести не только для коммерческих, но и для личных целей, - комментирует Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса.



Отметим, бизнес-ипотека предоставляется на срок от 3 до 120 месяцев, на сумму от 500 тысяч до 52 000 000 рублей и по фиксированной ставке 11,5% годовых.



Инновацией является то, что теперь юристы банка осуществляют проверку объекта недвижимости, выявляют обстоятельства, которые могут в будущем послужить основанием нарушения прав нового правообладателя и привести к ограничению и/или утрате права собственности на него.



Узнать подробнее о программах кредитования для малого и среднего бизнеса вы можете в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.