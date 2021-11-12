ПСБ увеличивает лимит по кредитным картам «100+» и «Двойной кешбэк» до 1 000 000 рублей. Оформить карты можно в любом офисе банка, в мобильном приложении, интернет-банке или на сайте.

Кредитной картой «100+» можно расплачиваться в любой точке мира и возвращать потраченные средства без процентов в течение льготного периода, который составляет более 100 дней. По карте доступно бесплатное снятие наличных от 3 000 до 30 000 рублей в месяц.

Кредитная карта «Двойной кешбэк» дает дополнительный бонус – повышенный кешбэк до 10% в любимых категориях на выбор и 1% кешбэка за остальные покупки. Также для держателей этой карты действует уникальная опция – начисление 1% кешбэка на сумму погашения задолженности по карте.

В рамках акции «Добро пожаловать!» клиенты, оформившие карту «100+» или «Двойной кешбэк», могут получить приветственный бонус в размере 300 баллов по программе лояльности банка «Кешбэк». Для этого достаточно подключиться к программе и совершить любую покупку на сумму свыше 1000 рублей за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи карты. Начисленные бонусы можно обменять на рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль в интернет- или мобильном банке.

Для клиентов доступны курьерская доставка карт в удобное время и место, а также бесплатное обслуживание в течение первого года.