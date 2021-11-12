ПСБ и правительство Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк примет участие в ряде региональных программ и проектов.

В частности, документ предусматривает предоставление льготных условий по банковским продуктам для отдельных категорий жителей Белгородской области, в том числе по ипотеке для зарплатных клиентов банка, сниженные ставки по кредитам для работников бюджетной сферы, предприятий ОПК, строительство социально-значимых объектов области с участием банка.

«Сегодня мы закрепили совместные с правительством Белгородской области намерения развивать важные и значимые для региона, его жителей и бизнеса инициативы. В частности, ПСБ примет участие в финансировании проектов белгородских застройщиков с открытием им эскроу-счетов в банке, а также будет кредитовать покупателей этого жилья на специальных условиях – с дисконтом к базовой ставке. Также мы готовы поддержать проекты региона в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства с предоставлением своей экспертизы и необходимых финансовых ресурсов», – отметил Петр Фрадков.

В рамках подписанного соглашения планируется выпуск зарплатных карт для бюджетников с возможностью их использования без привязки к банкоматной сети конкретного банка. Также ПСБ примет участие в региональной программе «Повышение финансовой грамотности населения Белгородской области на 2021-2023 годы».

«Однозначно мы готовы к сотрудничеству, нам интересна ипотека, особенно кредитование индивидуального жилищного строительства, мы ищем и новые формы кредитования и готовы активно с вами работать. Очень интересно и то, что вы работаете с военной ипотекой - для переселенцев она крайне важна. В целом, мы хотим переформатировать отношения с военными, чтобы им было комфортнее на Белгородчине. Что касается малого и среднего бизнеса, мы готовы использовать всю линейку ваших предложений, доводить до предпринимателей и сопровождать», – заявил Вячеслав Гладков на встрече.

Кроме того, в дальнейшем банк планирует содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона, в частности, готов совместно с Российской Федерацией Баскетбола рассмотреть возможность строительства центра уличного баскетбола в Белгороде в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям». В центре смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы и спортсмены с ограниченными возможностями. Универсальность площадки позволит проводить на ней различные соревнования - городские, региональные, всероссийские, международные, фестивали ГТО.