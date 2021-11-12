Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 9 месяцев выросла до 14,1 млрд рублей

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 9 месяцев 2021 года.

«Результаты работы Группы за 9 месяцев 2021 года характеризуются положительной динамикой всех ключевых показателей ее деятельности. Обеспечен запланированный рост кредитного портфеля как в приоритетном для нас сегменте АПК, так и в корпоративном и розничном бизнесе в целом, существенно повышено качество активов Группы, расширена диверсифицированная по источникам и срокам привлечения ресурсная база. Увеличение процентных и комиссионных доходов Группы, существенный рост чистой прибыли способствовали дальнейшему повышению рентабельности капитала, активов и других показателей операционной эффективности. В отчетном периоде также была успешно реализована задача по увеличению капитала Группы. Особенно хочу отметить, что хорошие финансовые результаты показаны на фоне расширения физической сети присутствия банка на сельских территориях и активной цифровой трансформации внутренних и клиентских процессов», – прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) по сравнению с концом 2020 года вырос на 2,8% (+84,3 млрд рублей) и составил 3,055 трлн рублей до вычета резервов. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) за 9 месяцев 2021 года увеличился на 1,1% (+25,8 млрд рублей) до 2,433 трлн рублей, физических лиц – на 10,4% (+58,5 млрд рублей) до 621,9 млрд рублей.

Активы Группы за 9 месяцев увеличились на 66,6 млрд рублей (+1,7%) и на конец сентября 2021 года составили 3,886 трлн рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов по сравнению с концом 2020 года выросли на 139 млрд рублей (+4,9%) и составили 3,001 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 40 млрд рублей (+2,6%) и составили 1,560 трлн рублей, депозиты и остатки средств на счетах физических лиц выросли на 99 млрд рублей (+7,4%) до 1,441 трлн рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 82,5%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 сентября 2021 составило 102%.

Чистый процентный доход по результатам трех кварталов 2021 года составил 70,7 млрд рублей, что на 22,5% выше показателя за аналогичный период 2020 года (57,7 млрд рублей). Чистый комиссионный доход был увеличен на 45% и составил 22,4 млрд рублей против 15,5 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года. Рентабельность капитала по сравнению с 9 месяцами 2020 года увеличилась на 1,4 п.п. до 7,9%. Рентабельность активов составила 0,5%, увеличившись на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая процентная маржа Группы составила 2,5%. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 30 сентября 2021 года 55%.

Чистая прибыль Группы по итогам 9 месяцев 2021 года составила 14,1 млрд рублей по сравнению с 9,9 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

Собственный капитал Группы (по МСФО) на 30 сентября 2021 года составил 247,7 млрд рублей, увеличившись за 9 месяцев 2021 года на 5,5%. Рост капитала Группы связан с докапитализацией Банка в III квартале 2021 года на сумму 10 млрд рублей.

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.10.2021 составил 14,96%.