От виртуальной реальности до точного земледелия: РСХБ и «Сколково» ищут инновации для agro и fintech

РСХБ и Фонд «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ) запускают второй конкурс по поиску перспективных технологичных стартапов для агропромышленного и финансового секторов. Общий бюджет на пилотирование проектов в Россельхозбанке составит до 50 млн рублей. Заявки принимаются до 1 декабря 2021 года.

Конкурс направлен на поиск широкого спектра инновационных технологий и сервисов (от AR/VR до IoT и точного земледелия) для аграрных платформ «Своё Родное», «Своё Фермерство», «Своё жильё», «Своё село» и «Я в Агро». Помимо этого, организаторы ищут финансовые продукты и услуги для улучшения клиентского опыта, увеличения лояльности клиентов и трансформации банка. Подробный список направлений представлен на сайте акселератора.

Стать участниками конкурса могут компании, имеющие готовое к пилотированию или внедрению технологическое решение, подходящее под задачи банка.

Все финалисты получат возможность реализовать пилот с РСХБ, менторскую поддержку экспертов РСХБ и Фонда «Сколково», доступ к возможностям экосистемы РСХБ, а также профессиональные консультации по получению статуса участника «Сколково», сервисам, налоговым льготам, привлечению инвестиций, и другим преимуществам развития проекта совместно с Фондом.

Успешно завершившийся в 2020 году Акселератор РСХБ показал эффективность взаимодействия банка со стартапами. Реализованы пилотные проекты с финалистами, в том числе совместно с компанией «Тензор Филдс» запущен сервис по прогнозу и оптимизации урожая, компания «Биорг» реализовала автоматическое распознавание текста в ипотечных заявках, совместно с компанией «Факультетус» запущен сервис «Работа».

Елена Батурова, Директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка: «Экосистема Банка развивается и прирастает новыми возможностями для пользователей. Основная цель конкурса – обогатить ее решениями из передовых областей: AR/VR, автоматизация хозяйственной деятельности фермеров, вертикальные фермы, IoT, телеветеринария и другими. Данные технологии позволят партнерам и клиентам банка усилить свои позиции на рынке и упростить рутинные процессы».

Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково»: «Мы продолжаем сотрудничество “Сколково” и “Россельхозбанка” и запускаем конкурс, нацеленный на поиск инновационных решений. Банк стремительно развивает уникальную цифровую экосистему для предприятий АПК и сельских жителей и повышает качество финансовых сервисов. Конкурс РСХБ – отличная возможность для стартапов выйти на рынок с сильным партнером и ускорить своё развитие».

Ознакомиться с деталями конкурса и подать заявку на участие можно на сайте rshb.sk.ru. Заявки принимаются до 1 декабря 2021 года.

Справочная информация

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Сайт: https://sk.ru.