«Иркут» представил два самолета на выставке Dubai Airshow 2021

Корпорация впервые представляет за рубежом пассажирский самолет МС-21-310 и AURUS бизнес-джет, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Накануне авиационно-космического салона Dubai Airshow 2021 самолеты выполнили беспосадочные перелеты по маршруту г. Жуковский, Московской области – аэропорт Аль-Мактум, Дубай. МС-21-310 прилетел 10 ноября, AURUS бизнес-джет – 11 ноября. В ходе перелетов самолеты преодолели около 3700 км; часть маршрута проходила над морем. По докладу экипажей, перелеты прошли в штатном режиме.

Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания с декабря 2020 года. Для участия в Dubai Airshow 2021 на машине установлена часть салона бизнес- и эконом-класса. Это позволит продемонстрировать одно из преимуществ самолета МС-21 – увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем. Лайнер примет участие в летной программе выставки.

AURUS бизнес-джет оснащен дополнительной топливной системой, увеличивающей дальность полёта до 7200 км. На выставке Dubai Airshow 2021 потенциальным заказчикам будет представлен комфортабельный салон, разработанный и смонтированный в России, а также опциональные решения, расширяющие возможности самолета.