Девятнадцатилетнего иркутянина оштрафовали за комментарий во Вконтакте

Суд увидел в комментарии возбуждение ненависти либо вражды по признакам расы.

«На личной странице он под одним из видео разместил комментарии, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет», сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

В судебном заседании молодой человек пояснил, что комментарии подготовлены и опубликованы им. Он осознавал, что указанные публикации могут унизить человеческое достоинство. Ответственности он не опасался, так как публиковал комментарий анонимно и считал, что его личность не раскроют.