Иркутяне предпочитают суши и роллы в сетах

Оператор подвел итоги акции в рамках программы лояльности «Больше». Партнером проекта выступил суши-бар Sushi Yum, рассказали SIA.RU в компании.

В течение пяти недель клиенты Tele2 могли принять участие в акции и получить скидку 25% на весь ассортимент суши и роллов. Условия акции распространялись на доставку и самовывоз. Иркутяне чаще выбирали сеты, рассчитанные на несколько человек. Большие наборы заказывали на дни рождения, а скидка становилась приятным бонусом к празднику.

Акция реализована в рамках постоянно действующей программы «Больше». В контексте своей стратегии «другие правила» оператор выходит за рамки телекома и предлагает своим клиентам подарки, скидки и кэшбэки от партнеров в различных сферах. Список федеральных и региональных предложений постоянно обновляется с учетом интересов и пожеланий пользователей. Сегодня иркутским клиентам доступно более 100 предложений от партнеров компании, ознакомиться с ними, а также выбрать бонус можно на сайте оператора.

«Мы подводим итоги нашей осенней коллаборации с Sushi Yum. Иркутяне оценили вкусное предложение и чаще заказывали большие сеты, среди которых «Суши Ям», «Токио», «Император». Также сегодня в рамках партнерской программы «Больше» наши абоненты могут воспользоваться другими выгодными скидками и бонусами, которые будут полезными в любых жизненных ситуациях», – Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.