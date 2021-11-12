Мэрия Иркутска проверила информацию о продаже участка ветерана Великой Отечественной войны

На сегодня участок находится в собственности семьи ветерана, рассказали SIA.RU в администрации города.

Участок площадью 600 кв.м. передали ветерану в собственность в 2001 году. Также ему досталась территория в 490 кв.м. под огород в аренду сроком на 49 лет.

Никаких действий по данным земельным участкам без согласия арендатора и собственника администрация города Иркутска проводить не имеет права и не проводила.

Ранее в сети появилась информация о том, что якобы муниципалитет продал частному лицу часть земельного участка, принадлежащего ветерану Великой Отечественной войны.