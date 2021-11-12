Какие навыки помогут остаться востребованным в эпоху искусственного интеллекта

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сможет ли искусственный интеллект заменить человеческий труд в некоторых профессиях, по мнению жителей России.

Почти половина опрошенных (45%) отметили, что уже сейчас замечают, как ИИ (искусственный интеллект) заменяет труд некоторых специалистов. 30% респондентов отметили, что широкое внедрение ИИ непременно произойдет в будущем. Четверть участников исследования (25%) уверены, что человека нельзя заменить машиной ни при каких обстоятельствах.

59% респондентов уверены, что внедрение ИИ быстрее всего произойдет в отрасли IT (множественный выбор). 34% участников исследования уверены, что быстрее внедрение ИИ произойдет в сфере банков, финансов и инвестиций, а 33% ответили тоже самое о производстве и промышленности.

27% опрошенных считают, что заменить человека ИИ сможет в отрасли бухгалтерии, 25% отметили маркетинг, рекламу и PR, а 23% – транспорт и логистику. Каждый пятый респондент указал, что быстрое внедрение ИИ возможно в сфере охраны, 13% отметили отрасль образования, а 10% – ретейл.

Респонденты отмечали и другие сферы, в которых возможно быстрое внедрение искусственного интеллекта, но они набрали менее 10% голосов. Вариант «Другое» чаще всего выбирали респонденты, которые затруднились с ответом.

Важнейшим навыком для работы с искусственным интеллектом 65% респондентов считают умение человека быстро обучаться (множественный выбор). 58% опрошенных указали, что немало важны знания основ компьютерных технологий. 43% участников исследования считают, что специалистам будущего необходимо будет уметь быстро адаптироваться к быстро меняющимся реалиям. 34% отметили важность коммуникабельности и умение человека донести преимущества продукта с ИИ потребителю.

Каждый десятый опрошенный (10%) уже начал изучать необходимые для будущего навыки, чтобы остаться востребованным на рынке труда. Еще 78% респондентов рассказали, что обучаться новым знаниям в будущем, а 12% участников исследования рассказали, что им новые навыки не нужны.