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«Зеленый день» Сбера : квартиры от застройщиков Иркутска

Две иркутские строительные компании   – ООО «Гранд Строй» и ООО «ЗЕТ ХАУС» приняли участие в акции «Зеленые дни» и 11-ноября  предоставили жителям региона скидку 1% на приобретение недвижимости в своих новостройках в ЖК «Life», ЖК «SUN CITY» и ЖК «Zenith».

Татьяна Чувайлова, директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования:

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«В промо-акции банка, приуроченной к Дню Рождения Сбера, в этом году ДомКлик и застройщики регионов РФ предложили уникальные скидки до 10% на квартиры в 381 новостройке по всей стране, и 2 из них – иркутские. Приятно, что в масштабной акции   принимают участие наши региональные партнеры, тем самым, помогают своим землякам приобретать жилье с существенной экономией. Особенно ценно такое решение в текущей ситуации, когда в Иркутской области спрос на недвижимость опережает предложение. Получить дополнительную экономию будущие новоселы могут сейчас и в случае, если заявка на покупку и ипотеку будет подана через ДомКлик».   

Чтобы забронировать выбранную квартиру со скидкой, гражданам необходимо зарегистрироваться на ДомКлик по номеру мобильного телефона или через Сбер ID. Затем выбрать новостройку, отмеченную специальным значком с указанием размера скидки в разделе «Купить — Новостройки». В карточке объекта нажать на кнопку «Забронировать» или «Получить консультацию» — менеджер Домклик перезвонит и поможет забронировать квартиру со скидкой.

 Забронировать квартиры в новостройках со специальной скидкой 0,3% граждане могут также на ДомКлик - с помощью фильтра «Скидка на ипотеку 0,3%».  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "#зеленыйдень «Зеленый день — самый выгодный день в году!». Сбербанк устроит тотальную распродажу 11-12 ноября":
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