Около 80% квартир в новостройках России подпадают под условия «Семейной ипотеки»

Большинство этих квартир имеют две комнаты и более, сообщили SIA.RU в ДОМ.РФ

Максимально возможный кредит по программе – 12 млн руб. в столичных регионах, 6 млн руб. во всех остальных. С учетом минимального первоначального взноса в 15% предельная стоимость жилья, которое можно купить в рамках «Семейной ипотеки», составляет 14,1 млн руб. для столичных субъектов и 7,1 млн руб. – для других. По такой цене доступны 80% всех выставленных на продажу строящихся квартир.

Расчеты показывают, что с помощью «Семейной ипотеки» можно купить 58% всех продаваемых квартир в Москве, 77% – в Санкт-Петербурге и 98% – в Московской области. В 17 субъектах России под лимиты «Семейной ипотеки» подпадают все выставленные на продажу строящиеся квартиры. В частности, в Ленинградской области, Рязанской области, Алтайском крае и Вологодской области.

Медианная площадь квартиры, подходящей под условия «Семейной ипотеки», составляет в целом по стране 44 кв. м. При этом в 20 регионах за указанные деньги можно купить квартиру площадью 55 кв. м: в том числе в Омской, Смоленской и Рязанской областях.