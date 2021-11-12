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Акции «Русала» включили в состав индекса MSCI Russia

Изменения в индексе вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября. Эксперты полагают, что новость может поддержать спрос на акции «Русала» до конца ноября

Аналитики БКС Экспресс отмечают, что акции РУСАЛа подскочили в цене, отыграв все снижение с начала месяца.

– Ранее котировки металлурга выглядели недооцененными из-за резкой коррекции по ценам на алюминий. Несмотря на коррекцию, цены по-прежнему достаточно высокие, чтобы можно было рассчитывать на сильные финансовые результаты. Краткосрочным драйвером также может выступать ожидание включения в индекс MSCI Russia на ноябрьской ребалансировке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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