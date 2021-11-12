ИК «Фридом Финанс» размещает второй выпуск биржевых облигаций объемом $34 млн в рамках программы

12 ноября 2021 года на Московской бирже началось размещение биржевых облигаций ООО ИК «Фридом Финанс» серии П01-02, номинированных в долларах США, в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019 г.).

Объем выпуска – $34 млн. Ставка купона – 5,5% (ставка определена на все купонные периоды). Срок обращения – 1 820 дней. Продолжительность купонного периода – 91 день. Минимальная сумма заявки на первичном размещении – 1,4 млн рублей в долларовом эквиваленте.

«С момента дебютного выпуска облигаций в иностранной валюте наша компания значительно укрепила позиции, показав высокую динамику финансовых показателей и объемов бизнеса. Мы стремимся обеспечивать высокий уровень сервиса для наших клиентов, видим дальнейшее развитие компании в качестве единой экосистемы и отмечаем высокий уровень доверия со стороны участников рынка. Положительный опыт размещения первого выпуска позволяет нам привлекать денежные средства в иностранной валюте на весьма комфортных условиях. Мы уверены, что инвесторы проявят немалый интерес к нашим новым облигациям», — прокомментировал событие заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов.

ООО ИК «Фридом Финанс» является дочерней компанией международного Freedom Holding Corp., акции которого с 2019 года обращаются на NASDAQ. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Его капитализация на данный момент превышает $4 млрд.

ООО ИК «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам доступ к торгам на российских и зарубежных фондовых площадках, ведет брокерскую, депозитарную, дилерскую деятельность, занимается управлением ценными бумагами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ООО ИК «Фридом Финанс» представлена 43 офисами в Российской Федерации. В рейтинге ведущих операторов Московской Биржи компания занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (более 132 тыс. по итогам октября 2021 года).

В июне 2021 года российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ООО ИК «Фридом Финанс» с ruBB+ до ruВВВ со стабильным прогнозом. Эксперты агентства отметили рост клиентской базы, рентабельности и уровня диверсификации доходов компании, высокое качество активов и показателей ликвидности.