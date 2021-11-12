Два новых корта открыли в Иркутске

Работы завершили на спортивной площадке в микрорайоне Топкинский, рассказали SIA.RU в мэрии.

Раньше это был деревянный корт с грунтовым покрытием. Поле привели в соответствие со стандартными размерами – 20 на 40 метров. На ровное асфальтобетонное покрытие установили резинопол. Полностью заменили борта на современные пластиковые, увеличили высоту ограждения до 5,20 метров, чтобы мячи и шайбы не вылетали за пределы корта. Обновили освещение. Вместо четырех появилось 12 фонарей на шести опорах.

Также обновленный спортивный корт открылся на улице Лопатина. Площадку выровняли. Ранее перепад уровня грунта составлял более 25 см. Вместо отсева по современным нормативам установили резиновое покрытие. На корте заменили освещение и установили вторую дополнительную раздевалку.

Напомним, в октябре состоялась приемка нового хоккейного корта в микрорайоне Университетский. Его обустроили в рамках проекта «Народные инициативы». Вместо аварийного объекта появилась новая площадка.