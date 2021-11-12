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Введение QR-кодов в транспорте поддерживает треть россиян

Против выступают 54% опрошенных, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«Каждый второй россиянин не видит необходимости в введении системы QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. При этом, если подобные меры все же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны 8% непривитых, на самолете – 9%», – говорится в исследовании.

Так, 54% респондентов дали отрицательный ответ на вопрос, нужно ли вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах, чтобы возможность совершать поездки и перелеты имели только вакцинированные и переболевшие COVID-19 граждане.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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