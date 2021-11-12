QR-коды для магазинов и транспорта введут в России

Власти внесут законопроект об обязательных QR-кодах при посещении магазинов и кафе, а также во время поездок, сообщает РБК.

Правительство разработало два законопроекта об обязательном введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Документы готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов.

Первый законопроект (поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») регулирует введение QR-кодов в общественных местах. После его принятия местные власти должны обеспечить возможность посетить массовые мероприятия, организации культуры, общественного питания и розничной торговли по QR-коду, медотводу с отрицательным ПЦР-тестом или по документу о том, что человек переболел COVID-19. Решения о том, где именно будут использовать QR-коды, будут принимать региональные власти.

При этом законопроект предполагает переходный период – до 1 февраля для прохода в общественное место вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки. Мера будет действовать до 22 июня, уточнил источник РБК, знакомый с содержанием разрабатываемых документов.

Второй законопроект (вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта) касается междугородных и международных поездок – с даты, которую установит правительство, обязательные QR-коды вводятся на самолетах и поездах. Предполагается, что проверка QR-кодов будет проводиться при продаже билетов. Те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кода, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней, пояснил источник РБК.