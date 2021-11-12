ВТБ Онлайн станет полностью доступным для клиентов с нарушением зрения до конца года

Теперь им доступно 50% функционала мобильного приложения и 90% – интернет-банка ВТБ Онлайн. В частности, с помощью специальных сервисов они могут подобрать портфель сберегательных и инвестиционных продуктов и переводить валюту между своими счетами. До конца года функционал ВТБ Онлайн станет доступен им на 100%, рассказали SIA.RU банке.

Незрячим и слабовидящим пользователям мобильного и интернет-банка ВТБ теперь доступна карта банкоматов: ее можно использовать с помощью программ экранного доступа. Найти нужный банкомат на карте можно через фильтры: например, выбрать устройства по периоду работы, поддержке технологии NFC, возможности снятия наличных по QR-коду и наличию оборудования для слабовидящих.

Улучшен функционал голосового ассистента. В мобильном приложении реализован новый виджет с курсом конвертации для переводов между своими счетами в валюте. Также слабовидящим клиентам теперь будет удобнее активировать голосового ассистента через кнопку вызова на главном экране – ее адаптировали для программ экранного доступа. Появилась возможность поговорить с голосовым ассистентом на отвлеченные темы.

Интерфейс сервиса «Анализ расходов и поступлений» в разделе «История» адаптирован для удобного просмотра своих доходов и расходов по категориям и за определенный период. На главном экране приложения на iOS клиенты смогут скрывать баланс индивидуально у каждого продукта через контекстное меню, для его отображения необходимо удерживать палец на выбранном продукте.

«Доступность цифровых каналов для людей с ограниченными возможностями – наш безусловный приоритет. Мы начали адаптировать для них ВТБ Онлайн в конце 2020 года, наняли в команду сотрудников, не понаслышке знакомых с трудностями людей с нарушением зрения. Сейчас мы приглашаем к участию в улучшении ВТБ Онлайн наших клиентов с ограниченными возможностями здоровья и их родственников. Через опросник в интернет-банке они могут поделиться своими идеями и проблемами по улучшению доступности ВТБ Онлайн, и мы анализируем каждое предложение. Планируем уже в этом году сделать приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн полностью доступными для людей с нарушением зрения, а до конца 2022 года – для пользователей с нарушениями моторики, глухих, клиентов с дислексией и ментальными нарушениями», – комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Ранее ВТБ Онлайн адаптировал для клиентов с нарушением зрения денежные переводы, оплату услуг ЖКХ и мобильной связи и другие сервисы. Банк начал адаптацию банкоматов для слепых и слабовидящих пользователей. Они оснащены специальным программным обеспечением с возможностью речевого вывода информации. Это позволяет клиентам самостоятельно выполнять необходимые операции: запросить баланс, снять наличные, внести деньги на банковскую карту. В настоящее время функционал доступен в 7 тысячах устройств самообслуживания. В планах банка – постепенная адаптация всех устройств.