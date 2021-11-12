Все школы Иркутска с 15 ноября вернутся к очным занятиям

Ученики школ в городе Иркутске с 15 ноября вернутся к занятиям в очном режиме, сообщает мэрия.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Иркутске зарегистрировано практически в два раза меньше случаев заболеваемости COVID-19 как среди детей, так и среди педагогов. Во всех образовательных организациях города ведется планомерная работа по вакцинированию сотрудников. На сегодня привито более 70% работников школ. Есть учреждения, в которых абсолютно все педагоги получили иммунитет от коронавируса», – сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников и добавил, что из-за перечисленных выше показателей и решено возобновить очные занятия.

Кроме того, работают в штатном режиме все 133 детских сада Иркутска. Их посещают более 20 тысяч детей. Это половина от общего числа воспитанников. 30 групп в 26 дошкольных учреждениях закрыты на карантин. В них выявлены случаи коронавирусной инфекции среди детей или работников.

Напомним, ранее школьникам в восьми муниципалитетах были продлены каникулы на период до 14 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом.