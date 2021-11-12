Коечный фонд для лечения пациентов с ковидом увеличен на 185 мест в Приангарье

Коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличен на 185 мест. Таким образом, на сегодняшний день развернуто 5922 койки в 52 медицинских организациях, сообщает правительство Приангарья.

На стационарном лечении сейчас находятся в регионе 5030 пациентов, из них старше 60 лет – 2992 пациента. Также в больницах лечатся 106 детей, трое из которых в тяжелом состоянии.

«Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается тяжелой. Сохраняется рост числа заболевших, увеличивается заполняемость ковидных коек. Все медицинские учреждения, вся система здравоохранения работает в режиме значительных перегрузок. По некоторым показателям мы уже превысили пиковые показатели прошлых волн коронавируса. На сегодняшний день свободным остается около 15% коечного фонда», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.