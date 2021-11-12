Магазины «Пятерочка» впервые открылись в Иркутской области

Продуктовая розничная компания Х5 Retail Group 12 ноября впервые открыла магазины «Пятерочка» в Иркутской области. Приангарье стало 67-м регионом присутствия сети, говорится на сайте организации.

«Сегодня открылись сразу восемь магазинов «Пятерочка» в Иркутской области: три в столице региона, по два в Усолье-Сибирском и Ангарске, еще один в Шелехове. Совокупная торговая площадь всех новых магазинов составляет 2 731 квадратный метр. Ассортимент каждого из них – от 5,5 до 7 тысяч наименований», – говорится в сообщении.

Доля товаров сибирских производителей на полках магазина составляет около 30%, а в некоторых категориях, например, «молочные продукты», достигает 85%. В магазинах сети есть кассы самообслуживания.

В первых точках «Пятерочки» в Приангарье сейчас работают 120 сотрудников. До конца года торговая сеть планирует открыть еще девять магазинов в регионе.​