ИГУ с 15 ноября перейдет на смешанный режим работы

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12 ноября 2021
Иркутский госуниверситет сообщил о переходе с 15 ноября на смешанный режим работы.
В ИГУ для обеспечения безопасных условий учебный процесс будет организован следующим образом:
- Все поточные лекции будут проходить дистанционно. Лекция может быть как заранее записана преподавателем и размещена на доступных для обучающихся ресурсах, так и проводиться в формате видеоконференции в режиме реального времени. Остальные занятия будут проходить в очном формате с максимальным разобщением учебных групп.
- Занятия по физической культуре с учетом погодных условий будут проводиться на открытом воздухе. В закрытых сооружениях занятия будут проводиться с учетом разобщения разных учебных групп.
- Для обучающихся с хроническими заболеваниями возможен перевод на индивидуальный учебный план.
- Во всех учебных корпусах и в библиотеке будут размещены антисептики для обработки рук; будет измеряться температура бесконтактным способом. В университет не будут допускаться лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
- Иностранные студенты допускаются к учебе при наличии медицинского документа (на русском и английском языках), подтверждающего отрицательный результат на коронавирус.