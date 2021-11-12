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ИГУ с 15 ноября перейдет на смешанный режим работы

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Иркутский госуниверситет сообщил о переходе с 15 ноября на смешанный режим работы.

В ИГУ для обеспечения безопасных условий учебный процесс будет организован следующим образом:

  • Все поточные лекции будут проходить дистанционно. Лекция может быть как заранее записана преподавателем и размещена на доступных для обучающихся ресурсах, так и проводиться в формате видеоконференции в режиме реального времени. Остальные занятия будут проходить в очном формате с максимальным разобщением учебных групп.
  • Занятия по физической культуре с учетом погодных условий будут проводиться на открытом воздухе. В закрытых сооружениях занятия будут проводиться с учетом разобщения разных учебных групп.
  • Для обучающихся с хроническими заболеваниями возможен перевод на индивидуальный учебный план.
  • Во всех учебных корпусах и в библиотеке будут размещены антисептики для обработки рук; будет измеряться температура бесконтактным способом. В университет не будут допускаться лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
  • Иностранные студенты допускаются к учебе при наличии медицинского документа (на русском и английском языках), подтверждающего отрицательный результат на коронавирус.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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