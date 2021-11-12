ИрНИТУ с 29 ноября введет систему входа по QR-кодам

Иркутский национальный исследовательский университет с 29 ноября введет систему входа в вуз по QR-кодам, говорится в сообщении организации.

«Вход в университет с 29 ноября будет осуществляться только по QR коду сертификата о прохождении вакцинации либо по QR коду сертификата о заболевании COVID-19, перенесённом не позднее шести месяцев назад. Доступ в университет также возможен при наличии документа (медотвода), свидетельствующего о противопоказаниях к вакцинации», – отмечают в учебном заведении.

До 25 ноября ученикам и преподавателям нужно разместить информацию о вакцинации в своих личных кабинетах. С 29 ноября пропуск на вход в университет будет автоматически синхронизирован с информацией в личных кабинетах. Пропуск сотрудникам и студентам, не разместивших информацию в личных кабинетах, будет отключен.