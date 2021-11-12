Власти Иркутской области субсидируют 14 авиамаршрутов в 2022 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в региональном бюджете предусмотрены средства на субсидирование 14 авиамаршрутов в 2022 году.

«Таких маршрутов – 14. И они не только самолетные, но и вертолетные. По большому счету это практически все направления внутри региона, которые обслуживает авиация. За исключением трех, на которые, в силу разного рода причин, выделить субсидию невозможно», – пояснил глава Приангарья.

Как следует из документации, субсидия выделяется на следующие направления:

1) Иркутск – Мама – Иркутск;

2) Иркутск – Мама – Бодайбо – Мама – Иркутск (пассажирские перевозки по данному маршруту осуществляются в период проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Бодайбо. При этом на участках маршрута Иркутск – Мама и Мама – Иркутск осуществляются самолетные перевозки, на участках маршрута Мама – Бодайбо и Бодайбо – Мама осуществляются вертолетные перевозки);

3) Иркутск – Ербогачен – Иркутск;

4) Иркутск – Киренск – Бодайбо – Киренск – Иркутск (пассажирские перевозки по данному маршруту осуществляются в период проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Бодайбо. При этом на участках маршрута Иркутск – Киренск и Киренск – Иркутск осуществляются самолетные перевозки, на участках маршрута Киренск – Бодайбо и Бодайбо – Киренск осуществляются вертолетные перевозки);

5) Иркутск – Киренск – Ербогачен – Киренск – Иркутск (пассажирские перевозки по данному маршруту осуществляются в период распутицы и невозможности выполнения пассажирских перевозок по прямому маршруту Иркутск – Ербогачен – Иркутск вследствие размокания взлетно-посадочной полосы аэропорта Ербогачен. При этом на участках маршрута Иркутск – Киренск и Киренск – Иркутск осуществляются самолетные перевозки, на участках маршрута Киренск – Ербогачен и Ербогачен – Киренск осуществляются вертолетные перевозки);

6) Иркутск – Киренск – Ербогачен – Киренск – Иркутск (пассажирские перевозки по данному маршруту осуществляются в случае недостаточного количества топлива в аэропорту Ербогачен);

7) Иркутск – Киренск – Иркутск;

8) Иркутск – Казачинское – Иркутск;

9) Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск;

10) Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск (включая одну техническую посадку в Братске);

11) Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск (в период с мая по сентябрь включительно);

12) Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный – Коршуново – Мироново – Киренск;

13) Киренск – Токма – Бур – Ика – Бур – Токма –Киренск;

14) Киренск – Непа – Преображенка – Ерема – Ербогачен – Оськино – Тетея – Ербогачен – Хамакар – Наканно – Инаригда – Наканно – Хамакар – Ербогачен – Тетея – Оськино – Ербогачен – Ерема – Преображенка – Непа – Киренск.

Напомним, ранее стало известно, что субсидировать авиамаршруты Приангарья будут и из федеральной казны. В частности, 15 направлений из Иркутска, Братска и Усть-Кута.