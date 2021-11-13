Зарегистрировано первое в России лекарство от коронавируса

Группа компаний «Промомед» первой в России получила постоянное регистрационное удостоверение на выпуск препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир», говорится на сайте АО «Биохимик», которое является частью ГК.

«"Арепливир", чья высокая эффективность при лечении COVID-19 доказана на практике, в ближайшие дни появится в аптеках регионов России. Также препарат можно будет заказать в интернет-аптеках», – говорится в сообщении.

По информации производителя, лекарство способно остановить коронавирус и вошел в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19. При своевременном приеме лекарства больные чувствуют улучшение состояния в течение первых 24 часов. в основе препарата «Арепливир» – действующее вещество фавипиравир, блокирующее размножение вируса в клетке человека и тем самым препятствующее распространению инфекции в организме.

Клинические испытания «Арепливира», в которых участвовали пациенты с короновирусом средней степени тяжести, проводились в больницах Мордовии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей. Препарат продемонстрировал эффективность более 90%. У 70% больных, принимавших этот препарат, улучшение наступало в течение первых суток заболевания, а через четыре дня вирус исчезал из организма. На десятый день ПРЦ-тест у ста процентов испытуемых был отрицательным.

Работники компаний «Промомед» и «Биохимика» выпустили «Арепливир» за три месяца. За это время специалисты разработали препарат, создали технологию производства, провели доклинические и клинические исследования.