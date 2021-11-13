ИрГУПС будет работать в смешанном режиме с 15 ноября

Пресс-служба Иркутского государственного университета путей сообщения сообщила о переходе вуза на смешанный формат обучения с 15 ноября.

«Это подразумевает, что лекции и практические занятия будут проводиться онлайн с использованием электронной информационно-образовательной среды ИрГУПС, с применением платформы Teams. А лабораторные работы будут проходить в офлайне, в университете, небольшими группа до 15 человек, с соблюдением всех необходимых требований», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что ИГУ также с 15 ноября выйдет на смешанный режим работы. А ИрНИТУ с 29 ноября введет систему входа в вуз по QR-кодам.