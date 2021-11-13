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Школьники Усолья-Сибирского вернутся к очным занятиям с 15 ноября

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Мэр города Усолья-Сибирского Максим Торопкин сообщил, что местные школьники вернутся к очным занятиям с 15 ноября.

«С понедельника усольские школьники выходят на учебу. По словам главного санитарного врача города, прошел необходимый срок инкубационного периода разобщения школьников», – отметил глава территории.

Такое решение было принято накануне во время заседания городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее школьникам в восьми муниципалитетах были продлены каникулы на период до 14 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. 12 ноября стало известно, что школы Иркутска также вернутся к очным урокам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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