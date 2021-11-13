Школьники Усолья-Сибирского вернутся к очным занятиям с 15 ноября

Мэр города Усолья-Сибирского Максим Торопкин сообщил, что местные школьники вернутся к очным занятиям с 15 ноября.

«С понедельника усольские школьники выходят на учебу. По словам главного санитарного врача города, прошел необходимый срок инкубационного периода разобщения школьников», – отметил глава территории.

Такое решение было принято накануне во время заседания городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее школьникам в восьми муниципалитетах были продлены каникулы на период до 14 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. 12 ноября стало известно, что школы Иркутска также вернутся к очным урокам.