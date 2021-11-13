Водитель случайно задавил рабочего погрузчиком на производстве в Чунском районе

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту смерти 31-летнего рабочего на производстве – он погиб под колесами погрузчика, которым управлял 31-летний мужчина, сообщает ведомство.

По версии следствия, вечером 9 ноября 2021 года на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного в рабочем поселке Октябрьский, мужчина, управлявший погрузчиком, не включил фары и наехал на рабочего. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался в больнице.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы. Установлено, что управлявший погрузчиком мужчина не имел водительских прав.

Расследование продолжается.