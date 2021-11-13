Жители Шелехова, Иркутска и Ангарска обратились к Путину с просьбой отменить QR-коды

Жители Шелехова, Иркутска и Ангарска, среди которых – предприниматели, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить QR-коды и принудительную вакцинацию в Иркутской области. Запись опубликовал на своей личной странице в соцсети предприниматель и общественник Михаил Ожиганов.

«Владимир Владимирович, мы жители, предприниматели Иркутской области, граждане нашей страны обращаемся к вам как к главе государства и гаранту конституции РФ. Мы требуем остановить беззаконие в Иркутской области. Региональные власти подрывают ваш авторитет, как президента и, несмотря на ваши указы, разъяснения по добровольной вакцинации и неукоснительного соблюдения прав человека, игнорируют их. Сегодня региональные власти угрозами, увольнениями, штрафами и закрытием предприятий заставляют руководителей насильно прививать своих сотрудников. Уже сейчас идут разговоры о принудительной вакцинации детей и запрете их очного обучения без вакцинации членов их семей», – заявили люди в обращении.

По их словам, уже сейчас в регионах страны возросло социальное напряжение. Люди утверждают, что QR-код – это не гарант того, что человек не является переносчиком болезни. Также выступающие считают, что принуждение граждан предоставлять QR-коды для посещения общедоступных мест (магазины, учебные заведения и др.) является методом принуждения к прохождению вакцинации, что квалифицируется как принуждение к медицинскому вмешательству, недопустимость чего закреплена в Федеральном законе.

Кроме того, люди считают, что указ губернатора Приангарья и постановление ВРИО главного санитарного врача Иркутской области и другие нарушают нормы права Конституции РФ и Федерального закона:

право на свободу передвижения: свободное посещение помещений, занимаемыми лицами, оказывающих определенные виды услуг (статья 27 Конституции РФ);

право на труд (часть 3 статьи 37 Конституции РФ);

право на охрану здоровья (статья 41 Конституции РФ);

право на отказ от вакцинации, в том числе, против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»);

право на соблюдение медицинской тайны (пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»). По установленным правилам гражданин обязан раскрыть сведения о своём здоровье лицам, не имеющим ничего общего с медицинским персоналом (охранниками, проверяющими QR-код) и не связанными обязательствами по сохранению врачебной тайны.

право и свободу экономической деятельности (ч.1 статьи 34 Конституции РФ);

право потребителя на равенство и доступ к определенным услугам (ч.1, ч.2 статьи 19 Конституции РФ);

право потребителя на заключение публичных договоров, предусмотренных гражданским законодательством РФ: право на покупку товаров и услуг (ст.426 ГК РФ).

Жители Иркутской области просят вмешаться в ситуацию федеральные власти и урегулировать ее таким образом, чтобы у граждан была свобода выбора.