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Пятый раз за неделю обновился рекорд по суточному приросту больных COVID-19 в Приангарье

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Региональный оперштаб опубликовал данные, согласно которым рекорд по суточному приросту больных коронавирусом обновился пятый раз за неделю: за минувший день болезнь выявили у 581 человека – это новый максимум с начала пандемии.

Всего со старта эпидемии в регионе официально подтверждено 129,2 тысячи случаев заболеваний. Переболели болезнью в Иркутской области 108,6 тысячи людей.

За последние сутки вылечились от коронавируса 166 людей, скончались 33 человека с ковидом. В больницах области более 5 тысяч человек проходят лечение от коронавируса.

В лидерах по суточному приросту в Приангарье по итогам минувшего дня Иркутск, Братск и Ангарск, где выявили 181, 81 и 52 новых случаев соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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