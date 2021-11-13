Все школы Иркутской области с 15 ноября решено вернуть к очному режиму работы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что с 15 ноября все школы региона вернутся к занятиям в очном режиме.

«С 15 ноября все школы региона возвращаем к очным занятиям. Такое решение, совместно с минобразования, приняли на заседании оперштаба. Вопрос непростой, после длительного обсуждения сошлись на том, что внеплановые каникулы надо заканчивать. Если помните, в конце прошлой недели в ряде школ мы были вынуждены продлить перерыв в учебе», – пояснил глава региона и добавил, что если в классах будут выявляться случаи заболевания, детей будут отправлять группами на дистант.

Вузам же и учреждениям среднего профессионального образования рекомендовано продолжать обучение по смешанной форме: лекции проводить дистанционно, лабораторные занятия и практика – очно.