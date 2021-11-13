Иркутянка Юлия Кошкина прошла отборочный этап в шоу «Голос»

Уроженка Иркутска, 26-летняя Юлия Кошкина прошла отборочный этап – слепое прослушивание – в 10-м сезоне на шоу «Голос» на «Первом канале». Запись программы опубликована на YouTube.

«У меня нет профессиональных музыкантов в семье, но музыка в моем доме звучала с самого детства. Я примерно лет с 3 начала повторять все, что слышу», – рассказала девушка перед выступлением и заявила, что пришла на шоу, чтобы показать свои способности.

Юлия Кошкина исполнила песню «На заре» группы «Альянс». К ней повернулись все члены жюри – артисты Александр Градский, Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин. Они высоко оценили выступление иркутянки. Она прошла в следующий этап и попала в команду к певице Пелагее, заняв последнее свободное место в командах на шоу в 10-м сезоне.