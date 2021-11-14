СК возбудил уголовное дело после массового конфликта на стройке в Иркутской области

Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело после массового конфликта на стройке, в результате которого погибли люди, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, вечером 12 ноября в поселке Залари произошел конфликт между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в населенном пункте, в ходе которого стороны обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения, а в дальнейшем злоумышленники совершили поджог строительного вагончика. В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами», – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

На месте преступления работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции. Расследование продолжается.