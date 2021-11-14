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Двадцать человек эвакуировались из психдиспансера в Иркутске из-за возгорания

Возгорание произошло сегодня утром в психоневрологическом диспансере на Сударева, 6 в Иркутске, в результате инцидента из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек до прибытия спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«При возгорании автоматическая пожарная сигнализация не сработала. Госинспекторы по пожарному надзору по факту случившегося проведут проверку, в том числе в отношении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию пожарной сигнализации»,  – отметили в МЧС.

Установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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