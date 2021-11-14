Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на текущей неделе градостроительный совет Приангарья одобрил мастер-план развития Байкальска, подготовленный по поручению президента Рф Владимира Путина, документ охватывает все сферы – туристическую, транспортную, коммунальную и экологическую.

«Довольно давно Байкальск стал точкой притяжения для туристов. Здесь мягкий климат с теплыми и снежными зимами, чистый воздух, живописные горные виды. Еще в советское время Байкальск был базовым лагерем для горных туристов. А в начале 90-х годов сюда пришли горнолыжники», – отметил Кобзев и перечислил главные достоинства этой территории:

горнолыжный курорт «Гора Соболиная» с наивысшей отметкой в 1004 м над уровнем моря и общей протяженностью спусков более 15 км. Здесь расположено 12 сертифицированных трасс разной сложности;

мягкий климат и красота Байкала ,которые притягивают любителей природы. Береговая линия в городе – около 20 км. Здесь есть и набережная, и пляж, и смотровая площадка, и пикниковые зоны;

урожаи клубники, которые привлекают в город жителей всего Приангарья;

достопримечательности вокруг Байкальска: скала-останец Чертов палец и долина реки Солзан. Реликтовый лес и озера на реке Снежной. Поселок Утулик. Кругобайкальская железная дорога. Туристические маршруты на пик Порожистый, пик Бабха, пик Черского. Озеро Сердце.

«Уверен, реализация мастер-плана поможет городу быть современным, комфортным, безопасным для жизни. Ну и разумеется, привлекательным для гостей, туристов и инвесторов со всего мира. А мы приложим все усилия, чтобы Байкальск стал лидером международной экологической повестки», – отметил губернатор.