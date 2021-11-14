Число госпитализированных с ковидом выросло на 154 за сутки в Приангарье – до 5,2 тысячи

Региональный оперштаб опубликовал актуальные на 14 ноября данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки 154 человека госпитализированы с ковидом, таким образом, количество людей, находящихся в больницах, выросло до 5,2 тысячи.

Заболели за день 578 человек, с начала пандемии – 129,8 тысячи. Выздоровели за сутки 208 человек. Скончался за минувшие 24 часа от ковида 31 человек, от сопутствующих заболеваний – один.

В лидерах по заболеваемости в области Иркутск, Братск и Ангарск, где выявлено 178, 54 и 45 новых случаев соответственно.