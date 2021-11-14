Бизнесмены Иркутской области обратились к Игорю Кобзеву с просьбой отменить QR-коды

Предприниматели Иркутской области создали петицию, адресованную губернатору региона Игорю Кобзеву. В ее тексте они попросили отменить QR-коды, которые в настоящее время необходимо предъявлять гражданам на входе в торгово-развлекательные центры и другие заведения Приангарья.

Обращение создали 12 ноября. Там говорится, что после введения QR-кодов с 8 ноября для предпринимателей сложилась безвыходная ситуация, поскольку в подобных условиях нет возможности нормально работать, платить за аренду и по налогам, а также просто жить и кормить свои семьи.

«Чем Иркутск отличается от Москвы? В Москве отменены все правила, ограничивающие права людей, и покупатели беспрепятственно могут заходить, выходить и перемещаться где угодно. Из-за Вашего указа мы несем колоссальные убытки, сокращаем рабочие места. Почему мы, предприниматели, не входим в перечень организаций, которые получат компенсацию от государства в связи с потерями прибыли в сложившейся ситуации?» – заявляют бизнесмены.

В петиции они указывают, что постановление главы региона нарушает статьи конституции и Федерального закона, и просят отменить ограничения на свободный вход в места отдыха и досуга, решить вопрос с компенсацией по аренде и налогам за период введенных Игорем Кобзевым ограничений, «вопрос вакцинации решить не за счет предпринимателей, а иным законным способом». На момент публикации материала SIA.RU петицию подписали 615 людей.

Напомним, ранее жители области, в том числе предприниматели, записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, в котором высказали аналогичные просьбы и доводы в пользу отмены системы входы по QR-кодам.