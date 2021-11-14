Доходы ТРЦ Приангарья после введения QR-кодов упали до 90% – предприниматели

Предприниматели Иркутской области создали петицию с требованием отменить QR-коды, адресованную губернатору региона Игорю Кобзеву. В документе они заявили, что доходы торгово-развлекательных центров после введения новой пропускной системы упали до 90%.

«Всех предпринимателей волнует проблема отсутствия должного потока покупателей, в связи с чем мы не можем работать в привычном режиме, платить аренду и зарплату сотрудникам. Торговые центры недополучают до 90% арендного дохода за каждый день действия ограничений», – говорится в тексте обращения.

Бизнесмены подчеркивают, что ограничения на вход в ТРЦ на основании отсутствия кода «противоречат Конституции и являются незаконными без объявления в регионах режима ЧС». На момент публикации материала SIA.RU петицию подписали 1851 человек.

Напомним, это уже не первая петиция, которую создают предприниматели области и адресуют губернатору Приангарья. Кроме того, ранее жители региона записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию.