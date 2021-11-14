Австрия с 15 ноября введет локдаун для непривитых от коронавируса

Австрия из-за распространения COVID-19 вводит с 15 ноября введет локдаун для людей, которые не были привиты от коронавируса или не переболели этой болезнью, пишет ТАСС со ссылкой на австрийского канцлера Александера Шалленберга.

«Нас настигла в полную силу четвертая волна. <...> Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», – сказал Шалленберг.

Это значит, что непривитые с понедельника смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. С 8 же ноября непривитые уже не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Посещать эти общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П», то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.

Необходимость в новых мерах появилась потому, что в Австрии широко распространяется вариант коронавируса «дельта» и отмечаются низкие показатели вакцинации.