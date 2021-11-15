Названы главные макроэкономические проблемы России

Сейчас ситуация в стране стабильная, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

«Макроэкономической стабильности в России сейчас вообще не так много угроз. Потому что у нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция – основная макроэкономическая проблема», – сказал Саватюгин.

Он напомнил, что сейчас Банк России прогнозирует годовую инфляцию уже ближе к 8%, а их таргет в два раза ниже – 4%.