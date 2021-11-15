Дренажную систему установили в одной из школ села Баяндай

Ранее здание пострадало из-за ливня, сообщили SIA.RU в администрации Иркутской области.

На эти работы из областного бюджета дополнительно выделили 19 миллионов рублей.

Дренажная система не была предусмотрена проектом строительства, так как Баяндай находится в зоне, не подверженной затоплениям. Однако, в 2020 году там прошёл ливень, какого не было более 100 лет. Строительную площадку, как и другие объекты села, затопило. Подрядчик планировал завершить дополнительные работы к ноябрю.

Новая школа в селе Баяндай рассчитана на 725 мест. Это здание для действующего образовательного учреждения. В нём 530 учеников. Они занимаются в старом корпусе. Новое здание полностью готово. В нём установлено всё необходимое оборудование, педагоги перенесли цветы из своих кабинетов.